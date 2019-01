ANTORCHA FELICITA A LOS PERIODISTAS EN SU DÍA

El Movimiento Antorchista de Tamaulipas, felicita a todos los periodistas, por su trayectoria de trabajo arduo y tenaz para mantener informada a la comunidad tamaulipeca.

Para Antorcha, la verdad es privilegio del pueblo y la auténtica objetividad sólo pueden alcanzarla quienes se esmeren en reflejarla.

El Movimiento Antorchista de Tamaulipas, reconoce a los periodistas por el apoyo que brindaron en el año 2018, al asistir a las conferencias de prensa, al informar sobre los eventos, y de esta manera hacer sinergia con la lucha del pueblo humilde.

El líder antorchista Carlos Martínez Leal, señaló, que el pueblo humilde no tiene voz, no tiene manera de expresar sus problemas, “el problema que se ha venido complicando por la falta de empleo, el ingreso tan bajo que no alcanza para sacar adelante el costo de la canasta básica, implica un problema”.

Dijo, que Antorcha ha venido aglutinando a la gran mayoría de los más humildes de Tamaulipas y del país, y cuando hay problemas, se necesita de una opinión objetiva.

Para Antorcha la prensa, el periodismo, cumple su labor cuando transmite con objetividad, hay una discusión en esto, dijo, quién lo hace y se esfuerza por ello está informando de las cosas, de la realidad.

Asimismo les deseo que sigan adelante con esta actividad, que sea profesional, además les dijo que en Antorcha tienen un sentimiento de gratitud y de estímulo.

Reconoció los problemas que vive el periodismo en México, y cree que sólo la unidad del pueblo humilde y de los profesionistas honestos y trabajadores, en este caso el periodismo, puede impedir que en nuestro país siga cayendo en esta difícil situación.

Cuarto Poder de Tamaulipas/