ANTE UN PRI DIVIDIDO ALITO LLAMA A LA UNIDAD, ARREMETE CONTRA MORENA Y PIDE DEJAR EL PRI MUDO POR EL CRÍTICO

• El candidato a la dirigencia del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, dice que ahora si las candidaturas a cargos de elección y de dirigencias saldarán de las bases.

ALFREDO GARCIA BECERRA

VICTORIA, TAM.- En el marco de su gira proselitista y procedente del sur del estado donde estuvo con el priismo de Tampico, Madero, Altamira y Aldama, el candidato a la dirigencia del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, sostuvo un encuentro con priistas de Mante, González, Tula, Valle Hermoso, Güémez, Gómez Farías, Padilla, Reynosa, Nervo Laredo, Matamoros Río Bravo Victoria, en las instalaciones del CDE del PRI.

Con la ausencia de ex gobernadores del estado a Alito le acompañaron los ex dirigentes del CDE del PRI Antonio Martínez, Torres, Eliseo Castillo, Ramiro Ramos y Enrique Cárdena, algunos dirigentes municipales y ex diputados locales.

Acompañado de su compañera de fórmula Carolina Viggiano, Alito reconoció la tarea realizada de Yalile Abdala y del delegado del CEN Julián Quintanilla, acepto que se tuvieron los mejores candidatos pero en los peores circunstancias y reiteradamente demando se construya la unidad, convocando a la reconciliación política al interior del priismo tamaulipeco.

Aceptando Alito la falta de reconciliación del priismo tamaulipeco, se da por hecho el conocimiento de sus causas, por ello su inspiración al decirles su compromiso al llegar la presidencia del PRI de que ahora sí, todas las candidaturas a cargo de elección popular y todas las candidaturas a los cargos de dirigencia los van a definir la militancia, la base priista.

Dijo que aquellos que aspiren equivocan su camino si tocan la puerta de la dirigencia nacional para ser nominados, será dijo tocando puertas en la calle, bajo la lluvia y bajo el sol donde se formen los candidatos competitivos para ganar las elecciones.

“MORENA es una ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se ira mañana, porque les vamos a ganar con la fuerza de la militancia y del priismo del país” destacó Alito luego de señalarle al gobierno federal desaparición de programas sociales, la falta de apoyo al campo y despidos de miles de burócratas.

Sobre esto último reconoció que el PRI ha sido mudo ante esta situación y pidió el cambio al PRI crítico y defensor de esas causas.

Finalmente se comprometo a recorrer en los próximos 4 años de su gestión, si la voluntad priista se lo permite, a recorrer los más de 2400 municipios del país y a tocar todas las puertas para fortalecer el priismo y recuperar la presidencia de la república en el 2022.

Cuarto Poder de Tamaulipas/