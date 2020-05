ANTE SITUACIÓN DIFÍCIL Y COMPLEJA DEL COMERCIO, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL REITERAN ANÁLISIS, PREVIOS A LA APERTURA

• Atiende gobierno municipal demanda de ambulantes, en reunión virtual Coepris Canaco y comerciantes abordan tema de apertura comercial

• Cifra oficial de 1,126 casos podrían elevarse «si la población no respeta el confinamiento social, la sana distancia y las medidas de higiene» Gloria Molina Gamboa.

• “La salud es la prioridad de los tamaulipecos y quien tiene la última palabra para el calendario de apertura de los diferentes sectores, es el Comité Estatal para la Seguridad en Salud”

• “No podemos bajar la guardia, hemos hecho grandes esfuerzos y muchos sacrificios por parte de las familias. Yo sé que es una situación difícil y compleja pero no podemos caer en la tentación de empezar a abrir todos los sectores si no se hace un análisis previo y profundo para evitar que la curva (de contagios) siga incrementando” Francisco Javier García Cabeza de Vaca

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE.- La situación inédita que se vive por las medias tomadas para prevenir y contener la pandemia del coronavirus con el esfuerzo y participación gubernamental, la suma de los diversos sectores activos, económicos y de la sociedad en general, que han respetado el quédate en casa, uso de tapa bocas y gel antibacterial arrojan positivos resultados en la estadística local y estatal.

En esta titánica labor por el cuidado de la salud pública es comprensible el deseo y la necesidad que se tiene de que esto vuelva a la normalidad, los primeros pasos ya se están dando en los municipios con cero contagios y con localidades vecinas sin afectación de COVID-19.

La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa confirmó la tarde de este lunes 16 nuevos pacientes positivos a COVID-19, los cuales elevan la cifra oficial del estado a 1,126 casos los cuales dijo podrían elevarse «si la población no respeta el confinamiento social, la sana distancia y las medidas de higiene».

Sin ser privativo del municipio, el cierre de los centros comerciales que ha contribuido al distraimiento social para bajar los niveles de contagio, ha generado una difícil situación económica tanto en el sector empresarial como en el laboral formal e informal.

Por ello no es criticable que este día comerciantes ambulantes acudieron a la presidencia municipal para exponer la urgente necesidad que tienen por activar sus negocios siendo escuchados y atendidos, acordando con ellos la búsqueda razonada con la opinión de las autoridades de salud y de prevención de riesgos.

Siempre con el dialogo, la razón y con conciencia sobre los grandes riesgos que se pueden tener de contagio si no se siguen los protocolos de prevención y contención es como se han dado los avances, sin embargo, más con el ánimo del escándalo, de grilla barata y ocultando el rostro en el “Face” convocan mañana a marcha “pacifica” para demandar la apertura de comercios, con la salvedad de la exposición a los contagios que puedan generar este irresponsable llamado.

En reunión virtual que de manera programada se tenía para realzarse la tarde de este lunes entre autoridades y el sector comercial de esta localidad para analizar el tema de la reapertura comercial, el responsable de COEPRIS en esta región Alberto Median Trujillo destaco que entre el 25 y 28 después de participar en reunión estatal traerá los acuerdos estirando la liga de probabilidad de apertura hasta el primero de junio, se desligo de los ambulantes y del cierre comercial.

En esta misma reunión virtual la titular de la CANACO Mante María del Refugio Martínez Ocampo coincidió en la importancia que merece el de coordinar las acciones de la reapertura comercial, atendiendo y respetando las medidas y acuerdos de las autoridades de salud.

Como colofón de este movido lunes el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca llamó a las y los tamaulipecos a no bajar la guardia ante el COVID-19 y a continuar cumpliendo con las medidas de salud y de distanciamiento social establecidas por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud para prevenir y contener la enfermedad desde el ámbito social y el económico.

“No podemos bajar la guardia, hemos hecho grandes esfuerzos y muchos sacrificios por parte de las familias. Yo sé que es una situación difícil y compleja pero no podemos caer en la tentación de empezar a abrir todos los sectores si no se hace un análisis previo y profundo para evitar que la curva (de contagios) siga incrementando”, advirtió.

“Hay que tomar en cuenta que la salud es la prioridad de los tamaulipecos y quien tiene la última palabra para el calendario de apertura de los diferentes sectores, es el Comité Estatal para la Seguridad en Salud”, precisó.

El gobierno de Tamaulipas, junto con el municipio de El Mante se encuentra ya en preparación de un plan que permita reactivar la economía de la ciudad tan pronto pase la cuarentena, eso es una realidad. Por el momento la entrega de apoyos a familias vulnerables continúa.

Cuarto Poder de Tamaulipas/