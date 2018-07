ALUMNA DE LA UAT DESARROLLA EN ESPAÑA PROYECTOS DE BIOTECNOLOGÍA

• Realiza estancia de investigación en la Universidad de Vigo.

Como parte del Programa de Internacionalización Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la estudiante de posgrado Hadassa Yuef Martínez Padrón llevó a cabo en España una estancia para ampliar su proyecto de investigación en materia de biotecnología.

La estudiante universitaria desarrolló recientemente su participación en la Universidad de Vigo, concretamente en el Centro de Investigación Tecnolóxico Industrial-MTI, como parte de su tesis del Doctorado en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente que imparte la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT.

Comentó que uno de los objetivos de su estancia fue profundizar en los estudios de fitopatología que está realizando y perfeccionar las técnicas de separación de moléculas en materia de biotecnología.

“Fuimos a conocer técnicas para el aprovechamiento de organismos que tengan la capacidad biotecnológica, que muchas veces se desechan. Además de dar continuidad a los estudios sobre alternativas de control biológico de patógenos que estamos realizando.

En esta labor, indicó que se han encontrado metabolitos de importancia agroecológica e industrial, que sirven para el crecimiento de la planta y la germinación de algunas semillas, aumentando con ello, la productividad en algunas especies.

Refirió que la separación de células de especies vegetales permite el aprovechamiento más ordenado de las especies “y seguir con las técnicas y procedimientos para aprovechar desechos de las plantas, y obtener las moléculas necesarias para ciertos productos”.

Señaló que en el caso de su trabajo, los resultados apuntan a moléculas destinadas a la elaboración de cosméticos, jabones y procesos farmacéuticos, “usando biosurfactantes naturales, que se usan para muchos procesos”.

“Muchas veces hemos escuchando a las mujeres decir, está crema me irrita, porque tienen jabones que son muy abrasivos con la piel, entonces estas moléculas permiten un mejor resultado en estos productos, porque no son tóxicas y son generadas por organismos; además no son residuales”.

“Con esto aislamos biosurfactantes naturales que son el reemplazo a los otros productos, debido a que se degradan mejor y más rápido que los sintéticos, esto es el enfoque para el aislamiento de las cepas de interés”, puntualizó.

Por último, la estudiante del Doctorado agradeció el apoyo y la oportunidad que le ha dado la UAT para realizar su estancia en el prestigiado centro de investigación y tecnología de la Universidad de Vigo, tras destacar la importancia de contar con los programas de movilidad académica que impulsa la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/