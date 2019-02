ALEJANDRO GUEVARA DENUNCIARÁ EN FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN A LOS ÚLTIMOS SEIS EX GERENTES DE COMAPA

• El ex diputado federal mantense de extracción priista desde los 14 años de edad, va por sus compañeros de partido, desmarcandose, con sus manos limpias, de los actos de corrupción que cometieron y que ocasionaron el retraso del municipio.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – El ex diputado federal mantense Alejandro Guevara Cobos, soltó la “bomba” que cimbró el Comité Directivo Municipal del PRI en donde había acudido a la Toma de protesta del nuevo dirigente local de la CNOP, al señalar que minutos antes se había reunido con una organización social del municipio que le habían pedido poner una denuncia contra los últimos seis gerentes de la COMAPA Mante por sus implicaciones en la probable corrupción que mantiene hundido al organismo.

Priista desde los 14 años, Guevara Cobos y con una serie de cargos políticos que le llevaron a ocupar la dirigencia nacional del FJR del PRI y ser el legislador federal más joven del Congreso y ocupar por tres ocasiones una curul en esta máxima tribuna parlamentaria, reiteró al hacer referencia a su manejo honesto y transparente, que ahora que quede instalada la Fiscalía Anticorrupción con autonomía en los próximos 20 días, personalmente hará la denuncia correspondiente aquí en El Mante.

Señaló que estos probables delincuentes han generado atraso al municipio que incluso limita la atracción de industrias “cómo es posible tengamos tanta agua y no tengamos una comisión que realmente pueda dar el servicio que se necesita” remarcó.

Destacó que si realmente se quiere retomar la confianza de la ciudadanía se le debe de atender y dar respuesta a su reclamo, “yo creo que lo tenemos que hacer todos incluyendo los el partido, es ser sinceros de lo que está pasando , si empiezas a defender a delincuentes o probables delincuentes que lo que han generado ha sido un atraso para El Mante” “el que tenga que dar una explicación que la de” dijo.

La COMAPA por muchos años señalada como la “Caja Chica del PRI” albergó en su seno personajes que utilizándola de escalón saltaron a la función pública local y estatal destacando entre ellos la Presidencia Municipal de El Mante.

Consciente de ello al responder sobre el impacto que representa el señalar a quienes incluso fueron parte directriz de su partido comentó “Que te puedo decir en el 2001 siendo gobernador Tomás Yarrington lo acuse de lo que hoy está detenido, yo no soy una gente que realmente pueda ser cómplice de nadie, en ese momento siendo gobernador, no cuando deja de ser, esa es traición, lo que tenemos que hacer de hoy en adelante es señalar cuando hay una acto probable de corrupción en el momento, no importa que cargo tenga, que los investiguen a todos pero lo que si tenemos que tener es la congruencia, en la vida”.

Guevara Cobos al ponderar objetivos superiores a los de los partidos políticos que hay que perseguir para alcanzar mejores niveles de vida destacó “Al final de cuentas el tiempo pone a cada quien en su lugar y hoy a lo que yo le apuesto, lejos de partidos políticos, es que realmente el Mante crezca , me da mucha tristeza ver la región que cada día tenemos menos productores y aparte que lo que produces cuesta menos que en los mercados internacionales, me da mucho tristeza que lo que hemos podido lograr, vayamos para atrás caminando , hoy por eso vuelvo a repetirlo con todo respeto a todos Lejos de partido políticos tenemos que trabajar por el Mante desde donde estemos y es lo que más nos motiva a todos”.

De los políticos priistas que han ocupado la gerencia de la COMAPA Mante destacan los ex presidentes del Comité Directivo Municipal del PRI: Elías Ahuet Reyes, Reyes Guevara Servín, Carlos Sánchez, Rigoberto Rodríguez Rangel, Pablo González León (ex alcalde) y Julio Portales Martínez entre otros.

