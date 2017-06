ALCALDE ENTREGÓ A LOS NIÑOS DEL EJIDO CARRANZA 2, JUEGOS INFANTILES.

González Tam. – Como parte de los compromisos adquiridos en su pasada gira a la comunidad del ejido Carranza 2, el alcalde Guillermo Verlage Berry, acompañados de miembros del cabildo, así como del director de servicios públicos, llevo a cabo la entrega de juegos infantiles instalados en la plaza principal de esta comunidad.

En este lugar se dieron cita pequeños de esta comunidad acompañados de sus padres, para recibir esta acción de manos del alcalde Verlage Berry; los habitantes de la comunidad agradecieron el apoyo y se comprometieron para darles el mantenimiento necesario para que los pequeños disfruten de este pequeño parque, que sin duda alguna traerá diversión para decenas de personas.

Al hacer uso de la palabra, padres de familia destacaron la preocupación del alcalde, pero sobre todo la pronta respuesta, ya que pensaban que se prolongaría más la espera y reconociendo que en pocos días tuvieron una respuesta satisfactoria.

“No creímos que la respuesta fuera de inmediato, es por eso que estamos muy agradecidos ya que todas las tardes este lugar se ha convertido en un centro de convivencia, no solo para los pequeños sino para nosotros que tenemos hijos que venimos a distraernos a este lugar y salir de la rutina diaria, y por qué no dejar un poco las novelas y los teléfonos que era lo que utilizábamos cuando no estaban estos juegos infantiles. Nosotros crecimos en este lugar y nos juntamos todas las tardes aquí, es por eso que es un gusto y nos traen buenos recuerdos que nuestros hijos sigan creciendo y no pierdan la costumbre de estar aquí, pero sobre todo de convivir con los pequeños de su edad y no estén pensando en hacer travesuras”, expresó una madre de familia que asistió a esta entrega.

Por su parte, el alcalde Verlage Berry, en su mensaje mencionó que esto no es motivo de agradecer, ya que es parte de su trabajo de traer beneficios a las comunidades, ya que es algo que les corresponde ya que estás obras son pagadas con los impuestos de los gonzalenses.

“Está entrega es para mí un placer sobre todo de ver la cara de felicidad de los pequeños, pero más aún, saber que estamos cumpliendo con lo que nos ha encomendado el señor gobernador, que es recuperar el tejido social en cada uno de los rincones de nuestro municipio, y el ejido de Carranza 2 no podría ser diferente”, expresó el alcalde del municipio de González.

Cuarto Poder de Tamaulipas/