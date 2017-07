OPINIÓN PÚBLICA/ Perdón para los pecadores

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior de la Federación comenzó a publicar el “perdón para los pecadores” que disfrutaron ilegalmente del presupuesto federal asignado a Tamaulipas entre 2009 y 2015 (corte al 15 de septiembre).

El informe dice que los expedientes se tienen que cerrar. Traspasan la “paleta” a la Contraloría del Gobierno del Estado.

La mayor parte son responsabilidades administrativas –y sancionatorias- por omisión en renglones como el Subsemun y fondo educativo. Lana que devolvió Tesorería (Finanzas), pero que también gastaron.

Se le pide a la Contraloría realizar las investigaciones correspondientes y, en su caso, aplique sanciones. En lenguaje llano significa el perdón a los ex funcionarios de bajo y medio pelo de administraciones pasadas.

Quienes estaban en Finanzas, Copladet (planeación), Obras Públicas y enlaces de coordinación con los fondos federales, se fueron con el priismo. Los que no, quedaron corridos en los últimos meses.

Al final de la tarde no habrá responsables por delitos que ameritan barrote. Diga usted si no merecen cárcel aquellos que autorizaron en la SET.

Un mil 857 pagos a 37 trabajadores por 9.3 millones de pesos, que no estaban relacionados con la educación.

Pagos ilegales a siete mil 533 empleados por conceptos como gratificación por jubilaciones, bono del Día del Maestro, bono de superación académica por 64.3 millones de pesos.

Se embuchacaron lana indebidamente. Años después se les concede el perdón. Se encarga a la Contraloría del Estado darles seguimiento.

Las cuentas ameritan cárcel ¿Les dará seguimiento el Fiscal Anticorrupción? ¿Los meterá a la cárcel?.

Hay otros delitos como el pago indebido a 192 profes comisionados en la sección 30 del SNTE, por 57.1 millones de pesos (la secretaría de Finanzas los devolvió).

La SET realizó tres mil 422 pagos a tres mil servidores por 212 millones que no están en el catálogo de carrera magisterial.

Saltó la pus con tiempo. Quedará impune. Hay expedientes del 2009 que la ASF ya no puede esperar más. La Ley se lo dice.

¿Ahora sí serán llamados al banquillo de los acusados Diódoro Guerra Rodríguez y Manuel Rodríguez Morales? Manejaron el grueso de la lana federal.

Si no es ahora, cuando quieran buscarlos andarán por Italia o Panamá.

Pues bien, el Gobierno ya tiene nuevo secretario de Desarrollo Rural. Es el joven Ariel Longoria García, de Reynosa. Sustituye a Gonzalo Alemán Migliolo.

Ariel nació el 19 de octubre de 1967. Estudió cursos de contador público en el Centro de Estudios Universitarios de Monterrey pero no se tituló.

Como servidor público tiene muy escaso currículum.

Entre 1999 y 2001 fue director Administrativo de Tránsito en aquella frontera.

Trabajó por espacio de cuatro meses (1 de noviembre del 2003 a 28 de febrero del 2004) como Jefe del Departamento de Informática, Contabilidad y Glosa de la Oficina de Aduana en Camargo, Tamaulipas.

Regidor plurinominal en Reynosa en el trienio 2013-16.

Aunque su perfil académico no va con la función que se le encomendó, hay quienes manifiestan que tiene experiencia en asuntos del campo. Es productor.

Esto nos recuerda que tampoco su antecesor, Gonzalo Alemán tiene una carrera definida aunque sí conocimientos en el sector campo.

Es una cartera en la que caen los todólogos. En sexenios recientes un economista fue jefe, Jorge Reyes Moreno. Fue renunciado.

No le podía ir peor a la dependencia con Carlos Solís Gómez, como secretario en el último tramo del gobierno egidista.

Si Don Carlos terminó la primaria es mucho decir. El currículum que presume dice que “su trabajo por años en la sociedad de producción rural es donde ha formado una cultura de esfuerzo en el campo”.

La verdad, hay quien afirma que el Jr. Solís no sabía –sabe- distinguir entre una plantita de maíz y una de sorgo.

En cambio, no se les puede llamar ineptos a elementos como Don Eduardo Garza González, de Reynosa, titular de Desarrollo Agropecuario un trecho del gobierno de Manuel Cavazos Lerma y otro de Tomás Yarrington.

Ni que decir de un Rafael Sierra de la Garza, tiempos de Martínez Manautou (había sido alcalde de Reynosa entre 1969-71).

Total que son varios los reynosenses que han cobrado en esa nómina como jefes.

El nombramiento de Longoria salió muy rápido. Gonzalo Alemán renunció hace dos semanas.

Sigue detenida la ratificación de Lourdes Arteaga Reyna como secretaria de Finanzas, en sustitución de María Gabriela García Velázquez, que renunció –o la renunciaron- el 17 de mayo último.

Con la llegada de Ariel –tenía el encargo de Coordinador Técnico de la secretaría- queda cubierta la tercera baja del gabinete cabecista.

Longoria “estrenó” rápido su nombramiento. Este jueves Visitó las instalaciones del Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología en Agricultura de Precisión (Cenittap) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el fin de unir fortalezas para impulsar la innovación tecnológica en beneficio de la producción y desarrollo agrícola de la entidad.

Asistieron al evento el Secretario de Finanzas de la casa de cultura, Guillermo Mendoza Cavazos; el de Administración, Víctor Hugo Guerra García, y el de Gestión Escolar, José Andrés Suárez Fernández.

Aparte, los tricolores integraron sus propuestas Con Visión de Futuro para ir a su XXII asamblea nacional. Llevarán los temas: Luchar por mejores escenarios de bienestar, prosperidad para todos, mayor fuerza a los postulados Democracia y Justicia Social; ir al encuentro con honestidad, mejorar comunicación entre la militancia y la dirigencia.

El jefe nacional, Enrique Ochoa Reza ha cambiado un poco su discurso. Menciona que “podemos ganarle a Morena”, que van a postular candidatos ganadores y se alzarán por la victoria en las Cámaras en el 18´.

Habrá que esperar.

Ese jueves el TRIELTAM resolverá el recurso de derechos ciudadanos que presentó Antonio Leal Doria, en representación de 25 militantes más de MORENA, por un diferendo interno que se traen. Andan divididos.

